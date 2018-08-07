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Хонда перейшов в австралійський Мельбурн Вікторі

16:24 92 Читать на русском
Хонда перейшов в австралійський Мельбурн Вікторі
Кейсуке Хонда / соцмережі

Японський півзахисник Кейсуке Хонда став гравцем австралійського клубу Мельбурн Вікторі.

Мельбурн Вікторі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Кейсуке Хонди. Контракт розрахований на рік.

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У прес-службі австралійського клубу повідомили, що це їхнє найбільше підписання в історії. Останнім клубом японця була мексиканська Пачука, в якій він зіграв 36 матчів та забив 13 голів.

В Європі найуспішнішим етапом кар'єри футболіста було перебування в московському ЦСКА, з яким він виграв чемпіонат та Кубок Росії, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2009/2010.

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Теги
Трансфери Світ Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда Мельбурн Вікторі Мельбурн Вікторі
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