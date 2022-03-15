Голкипер Шахтера Анатолий Трубин признается, что его жизнь, как и большинства украинцев, очень изменилась с первых дней войны с Россией.

"Во-первых, пришлось сменить место жительства. На этом, в том числе, настаивали наши тренеры, ведь в столице с первых дней стало небезопасно.

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Замечу, что наш тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби одним из последних покинул Украину. Это была их принципиальная позиция: сначала эвакуируются игроки, потом – тренеры. Сейчас они ежедневно связываются и интересуются, насколько безопасно у нас, переживают и поддерживают. Важно, когда главный тренер относится к каждому игроку, как к родному человеку.

Действительно, сначала был шок. Все настолько перевернулось и стало отличаться от привычной жизни, что поймал себя на мысле: Толя, этого не может быть, это просто страшный сон, который вот-вот закончится. И от понимания, что эта реальность, что это по-настоящему, становилось слишком страшно.

День начинается и заканчивается с обзвона родных, близких и друзей: как они там – живы, здоровы? К сожалению, многие наши земляки сейчас очень страдают, терпят потери, гибнут. Слишком тяжело приходится тем, кто в Мариуполе, Волновахе... Там катастрофическая ситуация. Важно, что сейчас наша страна, как никогда, сплотилась и каждый пытается помочь, чем может. По возможности пытаюсь также узнавать, чем могу оказаться полезным и помогать – людям, волонтерам, армии", – цитирует Трубина сайт Шахтера .