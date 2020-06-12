РБ Лейпциг обыграл "обезглавленный" Хоффенхайм благодаря классному дублю воспитанника Барселоны

Лейпциг удачно съездил в гости к Хоффенхайму в рамках 31 тура Бундеслиги – "Эль Пластико" выиграли "быки" – 0:2. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Хоффенхайм на неделе удивил отставкой главного тренера – Альфред Схредер ушел за 4 тура до финиша Бундеслиги. Официальная позиция: стороны не нашли общего мнения относительно развития клуба. По информации прессы, у нидерландского тренера в течение года возникали мелкие споры с руководством. После очередного разговора ему сообщили, что в конце сезона придется попрощаться. Специалист в таком случае решил не ждать и немедленно сложил полномочия.

Схредер заменил в Хоффенхайме именно Юлиана Нагельсманна, который делает следующий карьерный шаг в Лейпциге, а сегодня приехал в гости к бывшим подопечным. Наставник РБ признавался, что хорошо знает Хоффенхайм и подготовит что-то особенное. Подготовил – Нкунку неожиданно остался в запасе, а в стартовом составе снова нашлось места для Дани Ольмо. Тренер все больше доверяет испанскому новичку.

И не зря. Ольмо ярко проявил себя уже в дебюте встречи. На 9-й минуте Дани забил первый мяч: классно разобрался в штрафной и расстрелял ближний угол. А через две минуты оформил дубль – ударом в одно касание после скидки Забитцера загнал мяч в тот же угол. Голкипер Хоффенхайма в обоих случаях сыграл далеко не лучшим образом, однако стоит отметить и великолепную игру испанца.

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Еще до этого всего Лейпциг мог пропустить. Гулачи неаккуратно сыграл в своей штрафной и сбил Даббура. Однако после просмотра VAR судьи отменили 11-метровый, увидев игру рукой от Цубера. Хоффенхайм выглядел очень достойно: действовал агрессивно, много атаковал. В середине первого тайма Даббур головой попал в перекладину. Затем был шанс у Баумгартнера – грамотно сыграл Гулачи, сохранив ворота "сухими".

Хозяева больше владели мячом и в три раза чаще били по воротам, но им все время чего-то не хватало в завершающей стадии. Из перспективных позиций стреляли Руди и Сков, однако Гулачи был на месте. Лейпциг ответил перспективным выпадом и даже забил – Вернер вывел Анхелиньо на пустые ворота. Все испортило положения вне игры – Тимо закрепился в статусе главного офсайдера Европы.

В конце встречи Вернер, Нкунку и Лукман упустили роскошные возможности довести дело до разгрома. Правда, Лейпциг и так отпраздновал победу в поединке двух "пластиковых" клубов. "Быки" набрали 62 очка, вплотную приблизились к Боруссии Д, но остались на третьем месте. Хоффенхайм с 43 баллами в активе занимает 7 строчку в турнирной таблице.

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