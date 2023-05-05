"Эрлинг – самый большой профессионал, которого я когда-либо видел. Такого мышления вы не встретите больше ни у кого другого. Он все делает. Восстановление, спортзал, ежедневная 10-часовая терапия, ледяные ванны, диета. Именно поэтому он такой, какой есть Но клянусь, я бы так не смог.

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Мы – хорошие друзья, но после игры он тыкает в меня пальцем и говорит: "Не иди сегодня тусить". А я говорю ему заткнуться и идти в свою ледяную ванну. Но ведь мы такие, да. Два разных человека, которые каждый по-своему делает свою работу", – цитирует Грилиша MailSport.

Напомним, что воспитанник Астон Виллы остается рекордным трансфером Манчестер Сити. Летом 2021 года "горожане" заплатили за Грилиша более 100 млн евро. С тех пор Джек забил за команду Пепа Гвардиолы 11 голов. Холанд уже имеет втрое больше за неполный сезон.

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