"Это особый день для меня и моей семьи. Всегда следил за Манчестер Сити, мне нравилось делать это в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры. Это интересно. Они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.

Манчестер Сити оригинально представил Холанда в символический день

В этой команде очень много игроков мирового уровня, а Пеп – один из лучших тренеров всех времен. Убежден, что я нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции.

Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и усовершенствоваться как футболист. Уверен, что я смогу сделать это здесь. Это отличный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонной подготовки", – цитирует Холанда официальный сайт Манчестер Сити.

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