Сборная Норвегии понесла огромные потери перед октябрьскими матчами отбора на чемпионат мира.

Главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе сообщил, что Эрлинг Холанд останется в расположении клуба.

Боруссия Д серьезно настроена удержать Холанда

"На неделе ему пришлось прекратить тренировку из-за сильной боли. Эрлинг останется с нами и не поедет выступать за свою сборную", – приводит слова Розе пресс-служба Боруссии Д.

Добавим, что в октябре норвежцы сыграют против Турции и Черногории. Сейчас "викинги" делят первую строчку группы G с Нидерландами, имея по 13 очков после 6 туров.

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