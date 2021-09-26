"Еще не решено, уйдет ли Холанд следующим летом. Посмотрим. Я слышал, как кто-то сказал: "Боруссия Д должна продать Холанда из-за финансового положения". Это все ерунда. Решение о продаже какого-либо игрока в нашем клубе принимает только руководство", – приводит слова Ватцке Sport1.

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Отметим, что Холанд уже стал объектом интереса сразу нескольких топ-клубов Европы. Эрлинга связывали с Челси, Реалом, Манчестер Юнайтед, Барселоной и Манчестер Сити. Со следующего лета в контракте норвежца активируется клаусула в размере 90 млн евро.

В текущем сезоне Холанд продолжил поражать своими бомбардирскими качествами – в 8 матчах форвард забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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