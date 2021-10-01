Холанд не допоможе збірній Норвегії у матчах відбору на ЧС – "вікінги" борються за першу сходинку групи
19:09 - Читать на русском
Збірна Норвегії зазнала величезної втрати перед жовтневими матчами відбору на чемпіонат світу.
Головний тренер дортмундської Борусії Марко Розе повідомив, що Ерлінг Холанд залишиться в розташуванні клубу.
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"На тижні йому довелося припинити тренування через сильний біль. Ерлінг залишиться з нами і не поїде виступати за свою збірну", – наводить слова Розе прес-служба Борусії Д.
Додамо, що у жовтні норвежці зіграють проти Туреччини та Чорногорії. Наразі "вікінги" ділять першу сходинку групи G з Нідерландами, маючи по 13 очок після 6 турів.
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