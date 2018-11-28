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Хоффенхайм – Шахтер – видео голов

00:03 6952 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер – видео голов

Хоффенхайм принимает Шахтер в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Хоффенхайм – Шахтер.

Лига чемпионов, группа F

Хоффенхайм – Шахтер – 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 – Исмаили, 14, Тайсон, 15, 90

Команды очень живо начали матч. Исмаили вывел "горняков" вперед уже на 14-й минуте, а еще через 60 секунд Тайсон удвоил преимущество дончан. Однако Хоффенхайм быстро отыграл одим мяч усилиями Крамарича, а в конце первого тайма Цубер сравнял счет.

Видео гола Исмаили

Видео гола Тайсона

Видео гола Крамарича

Видео гола Цубера

Видео гола Тайсона

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Хоффенхайм - Шахтер Шахтер Шахтер Хоффенхайм Хоффенхайм Лига чемпионов Главное Видеоновости
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