Хоффенхайм – Шахтер – видео голов

Лига чемпионов — 27 нояб 1969
-
Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов и сохранил отличные шансы на плей-офф
-
Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в УкраинеЛига Европы — 27 нояб 299
-
Лион – Манчестер Сіті: Зинченко начнет матч с первых минутЛига чемпионов — 27 нояб 259
-
"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить ШахтарЛига чемпионов — 27 нояб 410
-
"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний станОвертайм — 27 нояб 1137
Все новости