Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов и сохранил отличные шансы на плей-офф

Хоффенхайм проиграл Шахтеру в 5-м туре ЛЧ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19. Группа F, 5-й тур

Хоффенхайм – Шахтер – 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 – Исмаили, 14, Тайсон, 15, 90+2

Удаление: Шалай, 60 (Х)

Матч, как и онлайн-трансляция Хоффенхайм – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Чемпионы Украины должны были только побеждать, если хотели сохранить реальные шансы на плей-офф Лиги чемпионов или Европы. До отчетной игры дончане набрали 2 очка и занимали последнее место, сыграв вничью 2:2 с Хоффенхаймом дома и Лионом на выезде. У команды Нагельсманна 3 пункта. Лион шел на 2-й строчке (6 очков), Манчестер Сити набрал 9.

Хоффенхайм – Шахтер – видео голов и обзор матча

Фонсека и Нагельсманн удивили своими тактическими схемами, будто поменявшись местами. Наставник Шахтера при отсутствии Ракицкого неожиданно вышел с 3-мя центральными защитниками (Матвиенко, Хочолава, Кривцов) и двумя латералями по всему флангу (Данченко и Исмаили). В свою очередь Хоффенхайм передумал играть с привычным трио центрбеков и выпустил 4-х игроков в оборону.

Хоффенхайм – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый удар в створ ворот пришел от Исмаили. Бразильский защитник размял Баумана. А потом Тайсон вдвоем с земляком разобрались со всеми линями Хоффе. Атаку начал капитан "горняков", а затем с помощью нескольких простых, но изысканных, действий Исмаили продрался в штрафную и прошил голкипера. Бразильский холодный душ продолжился классным пасом Мораеса на Тайсона, который вышел один на один. Радость Шахтера длилась недолго. Крамарич также использовал выход один на один с вратарем, красиво перебросив Пятова.

Кривцов после идеальной подачи с фланга замыкал дальнюю штангу – чудом не попал Сергей. Хозяева фактически ничего не создавали, но забили с второго же своего точного удара. Прошли по правому флангу, Пятов не уверенно сыграл на выходе, а Цубер головой отправил парашют в сетку. Повторяется кошмарный сценарий Лиона, где Шахтер также выигрывал со счетом 2:0 по ходу встречи.

Удивительная реализация команд в первые 45 минут. Хоффенхайм забил 2 гола с двух ударов в створ ворот Пятова, Шахтер отличился дважды – с 3-х. Не менее удивляет статистика контроля мяча. Процент владения немцев – 64 против жалких как для дончан 36. Схема с тремя защитниками не срабатывает? По крайней мере и первый гол пропустили из-за того, что центр защиты Шахтера прозевал заброс за спины.

После перерыва Шахтер только на 56-й минуте впервые вылез в сторону ворот хозяев. Игра продолжалась в том же русле, что и после первого пропущенного "горняками" гола. И тут форвард Хоффенхайма Адам Шалай подставил команду двумя желтыми карточками за ДВЕ минуты! Шахтер с 60-й минуты начал играть в большинстве.

Однако, как ни странно, давил и атаковал после этого только Хоффенхайм. Крамарич пробил выше, а Цубер бешеным ударом сотряс перекладину. Крамаричу снова позволяют с легкостью подбирать мяч перед штрафной Пятова – опять везет гостям. Эй, так кто здесь в меньшинстве то?! Мораес наконец взял на себя игру на 73-й, прервав неприятную серию ударов соперника. Майкон не лучшим образом подал после розыгрыша углового, а немцы снова едва не ушли от обороны с помощью дальнего паса.

После выхода Патрика вместо изможденного Степаненко Шахтер все-таки прижал соперников к их штрафной. Исмаили классно обыгрался с Коваленко, но не сумел прошить Баумана. Хоффе не забывал огрызаться. Нельсону, который вышел на замену. почему-то никто не мешал пробить с 11-метровой отметки – мимо. Тут же невероятный ответ гостей. Тайсон пробивает в штангу, Исмаили с Коваленко и Патриком подхватывают атаку вторым темпом, но бразильский защитник снова проигрывает дуэль голкиперу.

На 90-й Тайсон с Исмаили разыграли еще одну двухходовку – Майкон попал в штангу. Что-то нереальное творится на Рейн-Некар Арене. И все же Шахтер забивает! Тайсон после паса Исмаили и бразильской трехходовки разобрался во вратарской. БЕЗУМИЕ! Чемпионы Украины набирают 5 очков, выходят на третье место и имеют все шансы выйти в плей-офф ЛЧ – достаточно теперь просто обыграть дома Лион 12-го декабря.