Хоффенхайм объявил о трансфере Даббура

Израильский нападающий Мунас Даббур продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Даббур подписал контракт с Хоффенхаймом до лета 2024 года, в сообщает пресс-служба немецкого клуба.

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О финансовых деталях не указывается. По неофициальной информации, сумма сделки составила 12 млн евро. Это повторение трансферного рекорда Хоффенхайма. Столько же "сине-белые" заплатили за Диади Самассеку.

"Я очень рад, что переход состоялся. Хоффенхайм – невероятная команда в одной из лучших лиг мира. Футболисты здесь достигали отличных результатов, и я хочу оставить свой след в истории этого клуба", – сказал Даббур.

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