Хоффенхайм оголосив про трансфер Даббура

Ізраїльський нападник Мунас Даббур продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Даббур підписав контракт із Хоффенхаймом до літа 2024 року, повідомляє прес-служба німецького клубу.

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Про фінансові деталі не зазначається. За неофіційною інформацію, сума операції склала 12 млн євро. Це повторення трансферного рекорду Хоффенхайма. Стільки ж "синьо-білі" заплатили за Діаді Самассеку.

"Я дуже радий, що перехід відбувся. Хоффенхайм – неймовірна команда в одній з найкращих ліг світу. Футболісти тут досягали чудових результатів, і я хочу залишити свій слід в історії цього клубу", – сказав Даббур.

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