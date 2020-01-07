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Хоффенхайм оголосив про трансфер Даббура

15:20 277 Читать на русском
Хоффенхайм оголосив про трансфер Даббура
Мунас Даббур / Getty images

Ізраїльський нападник Мунас Даббур продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Даббур підписав контракт із Хоффенхаймом до літа 2024 року, повідомляє прес-служба німецького клубу.

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Про фінансові деталі не зазначається. За неофіційною інформацію, сума операції склала 12 млн євро. Це повторення трансферного рекорду Хоффенхайма. Стільки ж "синьо-білі" заплатили за Діаді Самассеку.

"Я дуже радий, що перехід відбувся. Хоффенхайм – неймовірна команда в одній з найкращих ліг світу. Футболісти тут досягали чудових результатів, і я хочу залишити свій слід в історії цього клубу", – сказав Даббур.

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Мунас Даббур Мунас Даббур Хоффенхайм Хоффенхайм Севілья Севілья Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини
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