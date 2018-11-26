Хоффенхайм – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Юлиана Нагельсманна

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции накануне матча против Шахтера.

"Дело в том, что после последней игры в чемпионате Германии против Герты (3:3) мы должны показать более стабильную игру позади. Если мы сможем это сделать, то выиграем по умолчанию благодаря возможностям, которые мы имеем.

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Мы хорошо сыграли в первой игре против Шахтера и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник сейчас прижат спиной к стене, поэтому мы ожидаем от украинцев атакующей игры.

Нам нужно сыграть в обороне так, как мы играем в атаке. Будем много работать, подготовим план на игру и постараемся выполнить его", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

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Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер состоится завтра, 27 ноября. Начало матча запланировано на 22:00.