Бывший нападающий сборной Бразилии Фред мечтает о латиноамериканском избиении в 1/2 финала Мундиаля.

"Хочу полуфинал Бразилия – Аргентина. Хочу видеть беспорядок, суету, магию Неймара и слезы Месси", – цитирует Фреда издание ESPN.

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Для реализации такого сценария Бразилии нужно выбить Хорватию, а Аргентина в 1/4 финала должна пройти Нидерланды.

Фред выступал за Бразилию 9 лет, а завершил международную карьеру после ЧМ-2014. В Европе форвард известен игрой за Лион.

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