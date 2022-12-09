"Хочу видеть суету и слезы Месси", – экс-форвард сборной Бразилии очертил свое представление полуфинала ЧМ-2022
16:17 - Читати українською
Бывший нападающий сборной Бразилии Фред мечтает о латиноамериканском избиении в 1/2 финала Мундиаля.
"Хочу полуфинал Бразилия – Аргентина. Хочу видеть беспорядок, суету, магию Неймара и слезы Месси", – цитирует Фреда издание ESPN.
"Последнее танго в Дохе": ведущая газета Нидерландов издала эффектную обложку с ван Галом и Месси
Для реализации такого сценария Бразилии нужно выбить Хорватию, а Аргентина в 1/4 финала должна пройти Нидерланды.
Фред выступал за Бразилию 9 лет, а завершил международную карьеру после ЧМ-2014. В Европе форвард известен игрой за Лион.
Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter