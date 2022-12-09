"Хочу бачити метушню та сльози Мессі", – ексфорвард збірної Бразилії окреслив своє уявлення півфіналу ЧС-2022
16:17 - Читать на русском
Колишній нападник збірної Бразилії Фред мріє про латиноамериканське побиття в 1/2 фіналу Мундіалю.
"Хочу півфінал Бразилія – Аргентина. Хочу бачити безлад, метушню, магію Неймара та сльози Мессі", – цитує Фреда видання ESPN.
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Для реалізації такого сценарію Бразилія повинна вибити Хорватію, а Аргентина в 1/4 фіналу має пройти Нідерланди.
Фред виступав за Бразилію 9 років, а завершив міжнародну кар'єру після ЧС-2014. У Європі форвард відомий грою за Ліон.
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