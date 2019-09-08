Жира нацелился на достижение легендарного Платини в сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру имеет амбиции выйти на 2 место в списке лучших бомбардиров в составе национальной команды.

"Очень приятно вернуться в сборную и сыграть таким образом. Есть много поводов для радости, особенно по итогам первого тайма. Во второй половине мы немного устали, но нам удавались хорошие комбинации, мы охотно шли в атаку.

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Моя цель – догнать Мишеля Платини по голам за национальную команду. Думаю, это хороший ориентир, который не позволит мне расслабиться", – цитирует Жиру Get French Football News.

Сейчас Жиру является третьим лучшим бомбардиром "ле бле", забив 36 голов. Платини отличился 41 раз, а лидирует в списке Тьерри Анри – 51 гол.

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