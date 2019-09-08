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Жира нацелился на достижение легендарного Платини в сборной Франции

18:02 30 Читати українською
Жира нацелился на достижение легендарного Платини в сборной Франции
Оливье Жиру / соцсети

Форвард сборной Франции Оливье Жиру имеет амбиции выйти на 2 место в списке лучших бомбардиров в составе национальной команды.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

"Очень приятно вернуться в сборную и сыграть таким образом. Есть много поводов для радости, особенно по итогам первого тайма. Во второй половине мы немного устали, но нам удавались хорошие комбинации, мы охотно шли в атаку.

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Моя цель – догнать Мишеля Платини по голам за национальную команду. Думаю, это хороший ориентир, который не позволит мне расслабиться", – цитирует Жиру Get French Football News.

Сейчас Жиру является третьим лучшим бомбардиром "ле бле", забив 36 голов. Платини отличился 41 раз, а лидирует в списке Тьерри Анри – 51 гол.

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Теги
Франция - Албания Евро-2020 Мишель Платини Оливье Жиру Оливье Жиру Франция Франция
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