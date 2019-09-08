Жиру націлився на досягнення легендарного Платіні у збірній Франції

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру має амбіції вийти на 2 сходинку у списку найкращих бомбардирів у складі національної команди.

"Дуже приємно повернутися в збірну і зіграти таким чином. Є багато приводів для радості, особливо за підсумками першого тайму. У другій половині ми трохи втомилися, але нам вдавалися хороші комбінації, ми охоче йшли в атаку.

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Моя мета – наздогнати Мішеля Платіні за голами за національну команду. Думаю, це хороший орієнтир, який не дозволить мені розслабитися", – цитує Жиру Get French Football News.

Наразі Жиру є третім найкращим бомбардиром "ле бльо", забивши 36 голів. Платіні відзначився 41 раз, а лідирує у списку Тьєррі Анрі – 51 гол.

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