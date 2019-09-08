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Жиру націлився на досягнення легендарного Платіні у збірній Франції

18:02 104 Читать на русском
Жиру націлився на досягнення легендарного Платіні у збірній Франції
Олів'є Жиру / соцмережі

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру має амбіції вийти на 2 сходинку у списку найкращих бомбардирів у складі національної команди.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

"Дуже приємно повернутися в збірну і зіграти таким чином. Є багато приводів для радості, особливо за підсумками першого тайму. У другій половині ми трохи втомилися, але нам вдавалися хороші комбінації, ми охоче йшли в атаку.

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Моя мета – наздогнати Мішеля Платіні за голами за національну команду. Думаю, це хороший орієнтир, який не дозволить мені розслабитися", – цитує Жиру Get French Football News.

Наразі Жиру є третім найкращим бомбардиром "ле бльо", забивши 36 голів. Платіні відзначився 41 раз, а лідирує у списку Тьєррі Анрі – 51 гол.

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Теги
Франція - Албанія Євро-2020 Мішель Платіні Олів'є Жиру Олів'є Жиру Франція Франція
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