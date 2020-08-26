Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи Лиги наций

Давид Хочолава получил вызов в национальную сборную своей страны, информирует официальный сайт Шахтера.

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Защитник прибудет в расположение национальной команды Грузии 31 августа. Подопечные Вайсса проведут два матча в Лиге наций: с Эстонией 5 сентября в Таллинне и Северной Македонией 8 сентября в Тбилиси.

К слову, Давид Хочолава провел за национальную сборную Грузии 21 матч – результативными действиями защитник Шахтера не отличался.

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