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Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи Лиги наций

15:35 - Читати українською
Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи Лиги наций
Давид Хочолава / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вызвал защитника Шахтера на сентябрьские матчи команды.

Давид Хочолава получил вызов в национальную сборную своей страны, информирует официальный сайт Шахтера.

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Защитник прибудет в расположение национальной команды Грузии 31 августа. Подопечные Вайсса проведут два матча в Лиге наций: с Эстонией 5 сентября в Таллинне и Северной Македонией 8 сентября в Тбилиси.

К слову, Давид Хочолава провел за национальную сборную Грузии 21 матч – результативными действиями защитник Шахтера не отличался.

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Теги
Шахтер Шахтер Грузия Грузия Давид Давид Хочолава Лига наций
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