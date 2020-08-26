Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций – 6 потерь Шевченко, без Лунина, Малиновского и компании

Сбор национальной команды начнется уже сегодня, 26 августа, в Харькове, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

В первых тренировках примут участие игроки Динамо и Шахтера, а также Александр Зинченко, который был в отпуске. Украинские легионеры Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Игорь Харатин и другие присоединятся к команде после клубных поединков. Андрей Лунин сейчас находится в Испании, хотя его Реал еще даже не начал подготовку к новому сезону.

Таким образом, сбор сегодня начнут:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Из–за травм не смогут помочь Шевченко динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев. Виталий Буяльский также остался в Киеве для прохождения МРТ – хавбек получил повреждение боковой связки колена во вчерашнем матче за Суперкубок.

Именно из-за большого количества травмированных защитников тренер сборной добавил в список Александра Сироту. После собрания в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Напомним, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине–желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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