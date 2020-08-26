toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций – 6 потерь Шевченко, без Лунина, Малиновского и компании

12:44 - Читати українською
Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций – 6 потерь Шевченко, без Лунина, Малиновского и компании
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Национальная сборная Украины под руководством Андрея Шевченко начинает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций.

Сбор национальной команды начнется уже сегодня, 26 августа, в Харькове, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

В первых тренировках примут участие игроки Динамо и Шахтера, а также Александр Зинченко, который был в отпуске. Украинские легионеры Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Игорь Харатин и другие присоединятся к команде после клубных поединков. Андрей Лунин сейчас находится в Испании, хотя его Реал еще даже не начал подготовку к новому сезону.

Таким образом, сбор сегодня начнут:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Из–за травм не смогут помочь Шевченко динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев. Виталий Буяльский также остался в Киеве для прохождения МРТ – хавбек получил повреждение боковой связки колена во вчерашнем матче за Суперкубок.

Именно из-за большого количества травмированных защитников тренер сборной добавил в список Александра Сироту. После собрания в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Напомним, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине–желтые" сыграют с испанцами на выезде.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація"

blog_ava
Шахтер – Динамо: Луческу наносит Каштру болезненный удар, воскрешает 4-х и провоцирует революцию – Суперкубок чести
04:20
41319
Теги
Эдуард Эдуард Соболь Игорь Игорь Харатин Игорь Игорь Пластун Роман Роман Яремчук Лига наций Руслан Руслан Малиновский Андрей Андрей Лунин Виталий Виталий Буяльский Артем Артем Шабанов Денис Денис Попов Никита Никита Бурда Владимир Владимир Шепелев Виталий Виталий Миколенко Андрей Андрей Шевченко Сборная Украины Главное
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
АЗ
17:30
Виктория Пльзень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?