Защитник Шахтера Давид Хочолава сможет сыграть за свою национальную команду во время международной перерыва.

Сборная Грузии начнет сборы 24 мая, а вызов в национальную команду получил защитник Шахтера Давид Хочолава, сообщает официальный сайт "горняков".

Луческу трогательно признался, что приносит ему наибольшее удовольствие в роли тренера – это не новые трофеи

Подопечные Вилли Саньоля запланировали 2 поединка: 2 июня грузины сыграют против Румынии, а 6-го – со сборной Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на Евро-2020.

К слову, Хочолава в сезоне 2020/21 провел 12 матчей в составе Шахтера во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

"У Єгипті вдарився об штангу, зламав ключицю – були чутки, що його везуть у труні": голкіпера Динамо двічі ховали живцем