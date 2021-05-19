Луческу трогательно признался, что приносит ему наибольшее удовольствие в роли тренера – это не новые трофеи
Главный тренер Динамо Мирча Луческу вспомнил, как находил общий язык с легионерами Шахтера и рассказал о наибольшем наслаждении от работы тренером.
"Люди говорили, что я достиг успеха с Шахтером благодаря бразильцам. Это не совсем так. В первый сезон в Донецке мы выиграли чемпионат и Кубок Украины с теми футболистами, которые были до меня. Президент следил за тем, в каком направлении движется футбол и что нужно делать, чтобы команда развивалась.
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Он приложил много усилий, чтобы привести игроков, которые могут вырасти в очень сильных исполнителей. Это был сложный процесс. Они приезжали талантливыми, но необученными. Только дебютировали в чемпионате Бразилии, не было никакой европейской дисциплины и воспитания. Потребовалось время и много работы.
Я вводил их в игру постепенно, давал по 10-15 минут на поле. Через год больше. Я постоянно говорил им: "То, что за вас заплатили большие деньги не означает, что вы должны играть. Вы обязаны это доказывать. Пытаться на тренировках каждый день, интегрироваться в коллектив".
Их нужно формировать как футболистов, но я сформировал их и как людей. У меня до сих пор теплые отношения со многими футболистами, не только бразильцами. Жадсон звонит мне и называет папой. Это – самое большое наслаждение для меня, а не титулы и результаты. В этом моя сила", – отметил Луческу в интервью Цыганык LIVE.
Напомним, Мирча возглавил Динамо прошлым летом и уже в первом сезоне выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. До этого специалист тренировал Шахтер течение 12 лет.
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