"Хочется, чтобы победил здравый смысл, а клубы отпустили игроков на чемпионат мира", – наставник Украины U-20 Петраков

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира, который пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня, а также рассказал о подготовке к Мундиалю.

"Сейчас я мало что знаю о соперниках, поскольку еще не изучал эти команды тщательно. Впрочем, у нас достаточно видеоматериалов, статистических данных, поэтому в ближайшее время начну над ними работать. У всех соперников равные шансы на выход из группы.

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С американцами мы играли на чемпионате мира в Новой Зеландии в 2015 году. Я уже видел игру американцев против Гондураса, поскольку мы планировали сыграть с США товарищеский матч 22 марта. Теперь пришлось отказаться, поскольку они – наши соперники на чемпионате мира.

На эту дату мы перенесли поединок с Южной Кореей, а на 25 число оппонента пока нет. Сорвался спарринг с Уругваем. Мы договорились с ним сыграть 17 мая, но у этой сборной сменился наставник, и уругвайцы отказались.

Хочется провести товарищеские матчи с представителями различных конфедераций. 18 апреля в Германии начнет подготовку к чемпионату мира сборная Мали, она приглашает нас туда, но, конечно, что в апреле мы приехать не сможем. Мексика приглашает в Австрию. Надеюсь, сможем договориться перед чемпионатом мира сыграть с ЮАР.

Хочется, чтобы победил здравый смысл у каждого человека, который причастен к решению этого вопроса (о разрешении клубов на участие игроков в турнире – прим. "Футбол 24"). Это чемпионат мира, и для футболистов он может быть первым и последним подобным форумом в карьере. Я представляю желание ребят сыграть в Польше и с достоинством защитить честь страны. Это второй по значимости турнир в мире, о чем сообщили представители ФИФА на жеребьевке, поэтому хочется верить, что интересы сборной выйдут на первое место", – цитирует Петракова официальный сайт ФФУ.

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