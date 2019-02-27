"Хочеться, щоб переміг здоровий глузд, а клуби відпустили гравців на чемпіонат світу", – наставник України U-20 Петраков

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування чемпіонату світу, який пройде у Польщі з 23 травня по 15 червня, а також розповів про підготовку до Мундіалю.

"Зараз я мало що знаю про суперників, оскільки ще не вивчав ці команди ретельно. Утім, у нас достатньо відеоматеріалів, статистичних даних, тому найближчим часом почну над ними працювати. У всіх суперників рівні шанси на вихід із групи.

Збірна України дізналась суперників на чемпіонаті світу-2019 U-20

З американцями ми грали на чемпіонаті світу в Новій Зеландії у 2015 році. Я вже бачив гру американців проти Гондурасу, оскільки ми планували зіграти зі США товариський матч 22 березня. Тепер довелося відмовитися, оскільки вони – наші суперники на чемпіонату світу.

На цю дату ми перенесли поєдинок із Південною Кореєю, а на 25 число опонента поки немає. Зірвався спаринг з Уругваєм. Ми домовилися з ним зіграти 17 травня, але в цієї збірної змінився наставник, і уругвайці відмовилися.

Хочеться провести товариські матчі з представниками різних конфедерацій. 18 квітня в Німеччині почне підготовку до чемпіонату світу збірна Малі, вона запрошує нас туди, але, ясна річ, що в квітні ми приїхати не зможемо. Мексика запрошує до Австрії. Сподіваюся, зможемо домовитися перед чемпіонатом світу зіграти з ПАР.

Хочеться, щоб переміг здоровий глузд у кожної людини, яка причетна до вирішення цього питання (щодо дозволу клубів на участь гравців у турнірі – прим. "Футбол 24"). Це чемпіонат світу, і для футболістів він може бути першим й останнім подібним форумом у кар'єрі. Я уявляю бажання хлопців зіграти в Польщі і з гідністю захистити честь країни. Це другий за значимістю турнір у світі, про що сказали представники ФІФА на жеребкуванні, тому хочеться вірити, що інтереси збірної вийдуть на перше місце", – цитує Петракова офіційний сайт ФФУ.

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