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Супряга сможет сыграть против Динамо – официальное заявление киевлян

15:23 161 Читати українською
Супряга сможет сыграть против Динамо – официальное заявление киевлян
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат Динамо, сможет противостоять киевлянам в матче 20-го тура УПЛ.

 

По договоренности между клубами, нападающий Владислав Супряга может сыграть в этом матче, сообщает официальный сайт Динамо.

Михайленко рассказал, смогут ли Супряга и Булеца сыграть против Динамо

Также добавляется, что другой игрок СК Днепр-1, Сергей Булеца, не сможет противостоять киевлянам из-за условий арендного соглашения.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу, 28 февраля. Начало игры в 19:00.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 - Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга
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