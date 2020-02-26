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Хобленко розповів про готовність протистояти Динамо – гравець починав кар'єру в київському клубі

15:51 725 Читать на русском
Хобленко розповів про готовність протистояти Динамо – гравець починав кар'єру в київському клубі
Олексій Хобленко / фото: СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Олексій Хобленко поділився очікуваннями від матчу 20-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Чекаю на свій дебют у новій команді. Повністю готовий до гри. Зараз сповнений сил, так що все добре. Зараз відчуваю себе абсолютно нормально, тому готовий до гри на усі сто відсотків.

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Очікуємо на позитивний результат, навіть у грі з таким суперником, як Динамо. У нас хороша команда, все ще попереду. Для нас друга частина чемпіонату тільки починається, так що усе покаже час", – поділився Хобленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00. Додамо, що Хобленко виступав за молодіжну команду киян з 2011 по 2016 роки з перервами на оренди в Полтаву, Говерлу та Чорноморець.

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Динамо Динамо СК Дніпро-1 - Динамо Олексій Хобленко Олексій Хобленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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