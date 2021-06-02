Аталанта поддержала хавбека Руслана Малиновского, который будет представлять клуб на Евро-2020.

Итальянский клуб в своем официальном Twitter создал публикацию со словами: "Вперед, Малина!".

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Полузащитник провел великолепный сезон за Аталанту, оформив 10 голов и 12 ассистов в 43 матчах. Украинские фанаты рассчитывают, что Руслан продолжит удивлять и в матчах за родную сборную.

Напомним, свой первый матч на Евро-2020 Малиновский и компания проведут против Нидерландов в воскресенье, 13 июня. Двумя другими соперниками по группе являются Австрия и Северная Македония.

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