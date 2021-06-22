"Зимой Луческу попросил взять этого футболиста на сборы. Он понравился ему. Колос отказал, указал трансферную цену – 1 млн долларов.

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После этого разговора сразу прекратились. Насколько я понимаю, если он подойдет Луческу, то Динамо обязано будет заплатить 500 тысяч за этого футболиста", – заявил Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

К слову, в прошлом сезоне Антюх провел за ковалевцев 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Колосом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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