Колос снизил цену на своего хавбека на половину – Динамо берет его на сборы, но все решит Луческу
Журналист Игорь Цыганык сообщил детали потенциального трансфера Дениса Антюха в столичный клуб.
"Зимой Луческу попросил взять этого футболиста на сборы. Он понравился ему. Колос отказал, указал трансферную цену – 1 млн долларов.
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После этого разговора сразу прекратились. Насколько я понимаю, если он подойдет Луческу, то Динамо обязано будет заплатить 500 тысяч за этого футболиста", – заявил Цыганык в своей авторской программе на Youtube.
К слову, в прошлом сезоне Антюх провел за ковалевцев 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Колосом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
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