Хюбшман: Не хочу сказать, что Базель – слабая команда, но Шахтер обязан их проходить

"Не думаю, что нынешняя победа Шахтера может затмить наш успех 2009 года. Если так смотреть, то наши команды похожи. Мы в это время тоже играли с Базелем в Лиге чемпионов.

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Я не хочу сказать, что Базель – слабая команда, но Шахтер должен их проходить. Если все будут качественно выполнять свою работу и относиться к своему делу на максимум, то будет хорошая возможность дойти до финала и добиться успеха", – заверил Хюбшман в комментарии Yellow.

Отметим, что уже 11 августа Шахтер сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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