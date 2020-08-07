Хавбек Базеля – о матче ЛЕ с Шахтером То, что мы сделали с Айнтрахтом, сделаем и с "горняками"

"Наша цель состояла в том, чтобы удержать имеющееся преимущество. У Айнтрахта было немного больше созидательной игры, но мы не позволяли им многого. Хочу похвалить наших защитников и вратаря.

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Нам предстоит четвертьфинал Лиги Европы. Лишь немногие швейцарские команды доходили до него. Год назад мы вылетели из Лиги чемпионов в противостоянии с ЛАСКом и тогда говорили, что наша команда не может добиться чего-либо на международном уровне. Я горжусь ребятами, с которыми мы доказали, что это не так. Теперь мы не просто хотим играть в Лиге Европы, а хотим пройти как можно дальше.

Во вторник мы встречаемся с Шахтером и вновь многие считают на андердогами. Однако мы уже обыгрывали топ-команды в этой европейском сезоне и нам нет необходимости заранее сдаваться. Конечно, матч с Донецком — это большой вызов, но, в конце концов, это очередная игра. То, что мы сделали в противостоянии с Айнтрахтом, сможем сделать и с Шахтером", – цитирует хавбека Базеля Команда1 со ссылкой на SRF.

Добавим, что уже 11 августа Шахтер сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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