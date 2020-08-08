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Хюбшман: Не хочу сказати, що Базель – слабка команда, але Шахтар зобов'язаний їх проходити

17:26 - Читать на русском
Хюбшман: Не хочу сказати, що Базель – слабка команда, але Шахтар зобов'язаний їх проходити
Томаш Хюбшман / Сайт Шахтаря

Колишній хавбек Шахтаря Томаш Хюбшман прогнозує команді успішне продовження боротьби в Лізі Європи.

 

"Не думаю, що нинішня перемога Шахтаря може затьмарити наш успіх 2009 року. Якщо так дивитися, то наші команди схожі. Ми в цей час теж грали з Базелем в Лізі чемпіонів.

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Я не хочу сказати, що Базель – слабка команда, але Шахтар повинен їх проходити. Якщо всі будуть якісно виконувати свою роботу і ставитися до своєї справи на максимум, то буде хороша можливість дійти до фіналу і досягнути успіху", – запевнив Хюбшман в коментарі Yellow.

Зазначимо, що вже 11 серпня Шахтар зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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Томаш Томаш Хюбшман Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Базель
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