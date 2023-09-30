Суперники повністю виправдали роль сіреньких середняків у першій половині. Хетафе виглядав трохи краще та ще й отримав чисельну більшість на 23-й хвилині. Баена нахабно вдарив Мітровіча ліктем в груди і побачив пряму червону. Хавбек Вільяреала ще на молодіжному Євро запам'ятався неспортивною поведінкою, зокрема, у півфіналі проти України.

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Гості утримували "нулі" завдяки Філіпу Йоргенсену, який піймав кураж. Особливо ефектним був подвійний сейв кіпера "Жовтої субмарини" ще до вилучення. По перерві він додав у колекцію відбитий постріл Майораля з-під поперечки. Кручений удар Арамбаррі – також не проблема.

Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию, яка не надто вплинула на становище команд у турнірній таблиці. Хетафе йде на десятій сходинці, а Вільяреал – дванадцятий.

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