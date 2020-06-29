Проигранная битва Лунина в видеообзоре матча Сегунды против Нумансии

В рамках 36-го тура Сегунды Овьедо украинца Андрея Лунина проиграл Нумансии (0:1) на выезде. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Несмотря на активный старт в исполнении Овьедо, киперу сборной Украины пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот на 23-й минуте. Это Матеу прорвался по левому флангу, идеально точно подал на голову Ихинио, а тот пробил в дальний угол, без шансов для украинского вратаря.

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Команда Лунина красиво разыграла стандарт на 35-й минуте, однако рефери сомнительно отменил гол Родри, которому вроде бы ассистировали из офсайда. А во втором тайме с надеждами гостей на положительный результат покончил Барсенас – панамец въехал сопернику ногой в живот и получил прямую красную карточку.

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