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Хетафе – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

20:12 45 Читати українською
Хетафе – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

Барселона обыграла Хетафе в рамках 7-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Хетафе – Барселона.

 
Луис Суарес 41’
Фирпо Хуниор 49’
Клеман Лангле 82’
41’ Луис Суарес
49’ Фирпо Хуниор
82’ Клеман Лангле

Прервать 7-матчевую серию без побед на выезде во всех турнирах "сине-гранатовым" помогли точные удары Луиса Суареса и Фирпо Жуниора.

Барселона одолела Хетафе благодаря тер Штегену, прервав ужасающую безвыигрышную выездную серию

Таким образом, Барселона набрала 13 очков и поднялась на второе место Примеры. Хетафе с 7 зачетными баллами остался в середине турнирной таблицы.

blog_ava
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Видеоновости Хетафе Хетафе Испания Хетафе - Барселона
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