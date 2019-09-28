Хетафе – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

Барселона обыграла Хетафе в рамках 7-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Хетафе – Барселона.

Прервать 7-матчевую серию без побед на выезде во всех турнирах "сине-гранатовым" помогли точные удары Луиса Суареса и Фирпо Жуниора.

Барселона одолела Хетафе благодаря тер Штегену, прервав ужасающую безвыигрышную выездную серию

Таким образом, Барселона набрала 13 очков и поднялась на второе место Примеры. Хетафе с 7 зачетными баллами остался в середине турнирной таблицы.