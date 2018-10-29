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Хетафе – Бетис – 2:0 – видео голов и обзор матча

28 октября 16:44 9 Читати українською
Хетафе – Бетис – 2:0 – видео голов и обзор матча
Хетафе / Ла Лига

Хетафе в матче 10 тура Примеры дома победил Бетис. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хетафе в рамках 10 тура Ла Лиги дома принимал Бетис. Хозяева благодаря двум голам в течение трех минут одержали победу со счетом 2:0 и опередили в турнирной таблице мадридский Реал, набрав 15 очков и заняв 8 место, но у "сливочных" матч в запасе.

Хетафе уверенно победил Бетис: 10-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

Бетис после 10 туров 12 очков и располагается на 13 позиции в таблице Ла Лиги.

Чемпионат Испании 2018/2019, 10-й тур

Хетафе – Бетис – 2:0

Голы: Молина, 60, Фулкье, 62

Испания10 турКолисеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Бетис: Воскресенье 28 октября 2018

Хетафе
Матч окончен
2 : 0
Бетис
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