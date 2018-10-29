Севилья минимально одолела Уэску: 10-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В матче 10-го тура испанской Примеры Хетафе забил два гола за две минуты, что позволило переиграть Бетис, Алавес встретился с Вильярреалом, Севилья принимала Уэску.

Хетафе доминировал от первой до последней минуты, нанеся вдвое больше ударов и владея мячом 70% игрового времени. Долгое время Бетису удавалось сдерживать давление, но после часа игры Хетафе провёл сразу два гола: на 60-й минуте Молина ударом головой замкнул подачу Анхеля, а на 62-й Фулкье на дриблинге прошёл двух защитников, ворвался в штрафную и пробил в правый нижний угол. Бетис после этого в себя так и не пришел, поэтому Хетафе довёл матч до уверенной победы – 2:0.

Вильярреал достаточно быстро повел в счете, Жерар Морено на 10 минуте вывел "желтую субмарину" вперед в счете. А вот во втором тайме Кальери сравнял счет с передачи Хони. Игра шла к ничьей, однако Алавес был более настойчивым и нашел свой момент, Борха принес победу в компенсированное время.

Севилья таки смогла победить Уэску. Арбитр в первом тайме дважды отменял голы андалусийцев. Гол Каррису не засчитали из-за офсайда, а гол Бен-Еддера – за нарушение правил. Однако во втором Севилья забила по всем правилам, Бен-Еддер ассистировал Сарабии. А чуть позже Сарабия оформил дубль. Пулидо уже в компенсированное время сократил отставание, однако Севилья удержала победу.

Таким образом, Хетафе набрал пятнадцать очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Бетис имеет в активе двенадцать и остаётся на тринадцатой позиции. Алавес сумел набрать 20 очков и вплотную приблизился к Барселоны, Вильярреал с 9 пунктами остается у зоны вылета. Севилья благодаря своей победе набрала 19 очков, обогнала Атлетико и Эспаньол и поднялась на 3 позицию, Уэска с 5 пунктами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Испании 2018/2019, 10-й тур

Хетафе – Бетис – 2:0

Голы: Молина, 60, Фулкье, 62

Алавес – Вильярреал – 2:1

Голы: Кальери, 51, Борха, 90+4 – Морено, 10

Севилья – Уэска ​​– 2:1

Голы: Сарабия, 65, 78 – Пулидо, 90+3