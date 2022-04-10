У Стивена Джеррарда проблемы. Его Астон Вилла потерпела шесть поражений за последние 10 матчей. Можно было бы жаловаться на календарь, но проигрывали даже Уотфорду и Ньюкаслу. В конце концов, турнирных задач у бирмингемцев практически нет.

Тоттенхэм благодаря хет-трику Сона разбил Астон Виллу, Арсенал проиграл Брайтону, Челси забил 6 голов Саутгемптону

Зато у Антонио Конте все налаживается. Несколько месяцев назад итальянец публично размышлял над целесообразностью своей работы в Тоттенхеме, а сейчас "шпоры" уверенно ворвались в зону Лиги чемпионов. Сегодняшнюю победу обеспечил дуэт лидеров – у Сона хет-трик, а Кейн отдал два ассиста.