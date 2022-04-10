Хет-трик Сона в видеообзоре матча Астон Вилла – Тоттенхэм – 0:4
Тоттенхэм разгромил Астон Виллу в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
У Стивена Джеррарда проблемы. Его Астон Вилла потерпела шесть поражений за последние 10 матчей. Можно было бы жаловаться на календарь, но проигрывали даже Уотфорду и Ньюкаслу. В конце концов, турнирных задач у бирмингемцев практически нет.
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Зато у Антонио Конте все налаживается. Несколько месяцев назад итальянец публично размышлял над целесообразностью своей работы в Тоттенхеме, а сейчас "шпоры" уверенно ворвались в зону Лиги чемпионов. Сегодняшнюю победу обеспечил дуэт лидеров – у Сона хет-трик, а Кейн отдал два ассиста.