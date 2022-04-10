У Стівена Джеррарда проблеми. Його Астон Вілла зазнала шести поразок за останні 10 матчів. Можна було б скаржитися на календар, але програвали також Уотфорду та Ньюкаслу. Зрештою, турнірних завдань у бірмінгемців фактично немає.

Тоттенхем завдяки хет-трику Сона розбив Астон Віллу, Арсенал програв Брайтону, Челсі забив 6 голів Саутгемптону

Зате у Антоніо Конте все налагоджується. Якийсь місяць тому італієць публічно роздумував над доцільністю своєї роботи в Тоттенхемі, а зараз "шпори" впевнено увірвалися в зону Ліги чемпіонів. Сьогоднішню перемогу забезпечив дует лідерів – у Сона хет-трик, а Кейн віддав два асисти.