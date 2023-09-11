Сербия победила Литву, а Александар Митрович стал главным героем игры, забив три гола. Видео забитых мячей и обзор поединка Литва – Сербия смотрите на "Футбол 24".

Сербы повели в счете на 21 минуте – Младенович навесом с левого фланга нашел голову Митровича в штрафной. Этот же дуэт оформил и второй мяч, нападающий снова забил головой, а на 43 минуте Александар уже оформил хет-трик.

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Литва отыграла один мяч до перерыва – Паулаускас буквально занес сферу в ворота. Тем не менее, этот гол стал последним во встрече, сербы праздновали победу.