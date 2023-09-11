Сербія перемогла Литву, а Александар Мітровіч став головним героєм гри, забивши три голи. Відео забитих м'ячів та огляд поєдинку Литва – Сербія дивіться на "Футбол 24".

Серби повели в рахунку на 21 хвилині – Младеновіч навісом з лівого флангу знайшов голову Мітровіча у штрафному. Цей же дует оформив і другий м'яч, нападник знову забив головою, а на 43 хвилині Алєксандар вже оформив хет-трик.

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Литва відіграла один м'яч до перерви – Паулаускас буквально заніс сферу у ворота. Проте, цей гол став останнім у зустрічі, серби святкували перемогу.