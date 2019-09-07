Хет-трик Кейна в видеообзоре матча Англия – Болгария – 4:0

Сборная Англии разгромила Болгарию (4:0) в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Болгария

Сборная Англии без проблем разбила Болгарии. Главным героем матча стал Кейн, который открыл счет на 24-ой минуте, а после перерыва оформил дубль. Стерлинг на 55-ой минуте сделал счет разгромным, а ближе к концу Кейн оформил хет-трик.

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Таким образом, Англия набрала девять очков и возглавила группу А, Болгария с двумя пунктами – предпоследняя.