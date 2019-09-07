toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хет-трик Кейна в видеообзоре матча Англия – Болгария – 4:0

7 сентября 23:27 17 Читати українською
Хет-трик Кейна в видеообзоре матча Англия – Болгария – 4:0
Радость игроков сборной Англии / твиттер сборной Англии

Сборная Англии разгромила Болгарию (4:0) в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Болгария

24’ Харри Кейн
49’ Харри Кейн
55’ Рахим Стерлинг
73’ Харри Кейн
 
24’ Харри Кейн
49’ Харри Кейн
55’ Рахим Стерлинг
73’ Харри Кейн

Сборная Англии без проблем разбила Болгарии. Главным героем матча стал Кейн, который открыл счет на 24-ой минуте, а после перерыва оформил дубль. Стерлинг на 55-ой минуте сделал счет разгромным, а ближе к концу Кейн оформил хет-трик.

Евро-2020: Англия разгромила Болгарию и возглавила турнирную таблицу группы А

Таким образом, Англия набрала девять очков и возглавила группу А, Болгария с двумя пунктами – предпоследняя.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии
7 сентября
1718
Теги
Евро-2020 Англия - Болгария Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия Болгария Болгария Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
54
мин
Армения
16:00
Босния и Герцеговина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук