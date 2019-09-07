Евро-2020: Англия разгромила Болгарию и возглавила турнирную таблицу группы А

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 Болгария уступила Англии (0:4). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Неудачник и потенциальный лидер группы встречались на легендарном стадионе Уэмбли. Перед этим поединком сборная Косово сенсационно победила Чехию и временно возглавила группу А. Англичане провели лишь два матча (ведь принимали участие в Лиге Наций) и оба выиграли. Болгары же провели четыре встречи и ни в одной не смогли победить. Это был едва ли не последний шанс для них за что-то зацепиться.

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После стартового натиска хозяев именно болгары на пятой минуте нанесли первый удар по воротам. Они довольно неожиданно продолжили прессинговать и заработали перспективный угловой. Скоро англичане пришли в себя, отодвинули соперника от своих ворот и даже сумели забить, однако арбитр зафиксировал положение вне игры у Харри Кейна и гол не засчитал.

Но уже через несколько минут Кейн добился своего и открыл счет в матче: после перепасовки в своей штрафной защитники сборной Болгарии ошиблись при передаче, чем сразу же воспользовался Стерлинг. Он, перехватив мяч, отпасовал на Кейна и тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Вскоре Стерлинг опасно навешивал в штрафную – защитник в невероятном прыжке самоотверженно выбил мяч.

Несмотря на значительное преимущество во владении мячом (70% на 30%) Англия не впечатляла в атаке: взяв в осаду игроков болгарской сборной на ее половине поля англичане постоянно искали варианты завершения атаки и почти не били по воротам.

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На 31-й минуте отличный шанс возник у болгар: после навеса в штрафную Галин Иванов головой пробивал по центру ворот, но внимательно сыграл Пикфорд. За десять минут до окончания первого тайма хороший момент был у Рашфорда: Маркус забросил в штрафную на Стерлинга, Рахим пытался остановить мяч и тот отскочил от него к защитнику, который сразу же выбил круглого подальше.

Вторая половина встречи едва не принесла успех сборной Болгарии: Вандерсон оказался на ударной позиции в штрафной соперника и пробил в дальний угол ворот. Пикфорд спас свою команду. А через мгновение англичане получили право на одиннадцатиметровый – Николай Бодуров завалил соперника на газон. Кейн без проблем оформил дубль.

На 55-й минуте Кейн отблагодарил Стерлинга, выложив тому мяч под удар. Рахиму оставалось не промазать по пустым воротам.

На 73-й минуте защитник сборной Болгарии Кристиан Димитров, который только вышел на замену, сбил Кейна в штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Сам виновник и выполнил пенальти сделав хет-трик в матче.

Болгары могли сократить счет – Ивелин Попов со штрафного метил в правую девятку и лишь мастерство Пикфорда спасло сборную Англии.

На последних минутах матча Пламен Илиев ценой травмы спас свою команду от пятого гола – после выхода один на один мяч после удара Маркуса Рашфорд попал голкиперу в лицо.

После этой победы Англия набрала девять очков и возглавила группу А, Болгария с двумя пунктами – предпоследняя.

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