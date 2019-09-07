Хет-трик Кейна у відеоогляді матчу Англія – Болгарія – 4:0

Збірна Англії розгромила Болгарію (4:0) у рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Болгарія

Збірна Англії без проблем розбила Болгарії. Головним героєм матчу став Харрі Кейн, який відкрив рахунок на 24-ій хвилині, а по перерві оформив дубль. Стерлінг на 55-ій хвилині зробив рахунок розгромним, а ближче до кінця Кейн оформив хет-трик.

Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А

Таким чином, Англія набрала дев’ять очок і очолила групу А, Болгарія з двома пунктами – передостання.