Хет-трик Кейна у відеоогляді матчу Англія – Болгарія – 4:0

Євро-2020 — 21:43 2333
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Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020Євро-2020 — 21:40 3661
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Кваліфікація Євро-2020: Ісландія розгромила Молдову та очолила групу H, Чехія несподівано поступилася КосовоЄвро-2020 — 20:53 3192
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Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди ШевченкаЄвро-2020 — 20:49 6063
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Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи АЄвро-2020 — 20:48 775