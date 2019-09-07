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Хет-трик Кейна у відеоогляді матчу Англія – Болгарія – 4:0

23:25 13 Читать на русском
Хет-трик Кейна у відеоогляді матчу Англія – Болгарія – 4:0
Радість гравців збірної Англії / твіттер збірної Англії

Збірна Англії розгромила Болгарію (4:0) у рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Болгарія

24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн
 
24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн

Збірна Англії без проблем розбила Болгарії. Головним героєм матчу став Харрі Кейн, який відкрив рахунок на 24-ій хвилині, а по перерві оформив дубль. Стерлінг на 55-ій хвилині зробив рахунок розгромним, а ближче до кінця Кейн оформив хет-трик.

Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А

Таким чином, Англія набрала дев’ять очок і очолила групу А, Болгарія з двома пунктами – передостання.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Англія - Болгарія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія Болгарія Болгарія Відеоновини Євро-2020
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