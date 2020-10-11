Норвегия раздавила (4:0) Румынию в матче Лиги Наций. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Игра превратилась в очередной сольный концерт Эрлинга Холанда. Нападающий норвежцев оформил хет-трик, а его напарники по атакующему звену пытались не отставать.

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Мартин Эдегор выдал великолепный разрезной пас, с которого Холанд открыл счет. Преимущество хозяев удвоил Сорлот, а после перерыва звезда Боруссии Д добил румын. Актив атакующего трио Норвегии выглядел следующим образом – хет-трик Холанда, два ассиста Эдегора и 1+1 от Сорлота.