Хет-трик Холанда с помощью Эдегора в видеообзоре матча Норвегия – Румыния – 4:0
22:22 - Читати українською
Норвегия раздавила (4:0) Румынию в матче Лиги Наций. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.
завершено
Игра превратилась в очередной сольный концерт Эрлинга Холанда. Нападающий норвежцев оформил хет-трик, а его напарники по атакующему звену пытались не отставать.
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Мартин Эдегор выдал великолепный разрезной пас, с которого Холанд открыл счет. Преимущество хозяев удвоил Сорлот, а после перерыва звезда Боруссии Д добил румын. Актив атакующего трио Норвегии выглядел следующим образом – хет-трик Холанда, два ассиста Эдегора и 1+1 от Сорлота.
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