Лига наций, дивизион B, третий раунд

Ирландия – Уэльс – 0:0

Удаление: Макклин, 84 (И)

Норвегия – Румыния – начало в 19:00

Финляндия – Болгария – начало в 19:00

Израиль – Чехия – начало в 21:45

Северная Ирландия – Австрия – начало в 21:45

Россия – Турция – начало в 21:45

Сербия – Венгрия – начало в 21:45

Шотландия – Словакия – начало в 21:45

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Ирландия и Уэльс решили голов не забивать. Определенным преимуществом владели хозяева, но острых моментов в поединке было крайне мало. Зрители могут запомнить только момент с удалением хавбека Вест Бромвича Джеймса Макклина, который после грубого фола едва не спровоцировал драку на поле. Уэльс возглавляет группу, Ирландия осталась на третьей строчке.

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