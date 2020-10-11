Лига наций: Ирландия и Уэльс расписали ничью и не изменили своих позиций в группе
Продолжаются поединки третьего раунда Лиги наций в дивизионе B. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига наций, дивизион B, третий раунд
Ирландия – Уэльс – 0:0
Удаление: Макклин, 84 (И)
Норвегия – Румыния – начало в 19:00
Финляндия – Болгария – начало в 19:00
Израиль – Чехия – начало в 21:45
Северная Ирландия – Австрия – начало в 21:45
Россия – Турция – начало в 21:45
Сербия – Венгрия – начало в 21:45
Шотландия – Словакия – начало в 21:45
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Ирландия и Уэльс решили голов не забивать. Определенным преимуществом владели хозяева, но острых моментов в поединке было крайне мало. Зрители могут запомнить только момент с удалением хавбека Вест Бромвича Джеймса Макклина, который после грубого фола едва не спровоцировал драку на поле. Уэльс возглавляет группу, Ирландия осталась на третьей строчке.