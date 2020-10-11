Хет-трик Холанда з допомогою Едегора у відеоогляді матчу Норвегія – Румунія – 4:0
22:22 - Читать на русском
Норвегія розчавила (4:0) Румунію у матчі ЛІги націй. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
завершено
Гра перетворилася на черговий сольний концерт Ерлінга Холанда. Нападник норвежців оформив хет-трик, а його напарники в атакувальній ланці намагалися не відставати.
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Мартін Едегор видав чудовий розрізний пас, з якого Холанд відкрив рахунок. Перевагу господарів подвоїв Сорлот, а після перерви зірка Борусії Д добив румунів. Доробок атакувального тріо Норвегії виглядав наступним чином – хет-трик Холанда, два асисти Едегора і 1+1 від Сорлота.
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