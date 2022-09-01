Хет-трик Холанда на рекорд в видеообзоре матча Ман Сити – Ноттингем Форест – 6:0
06:00 - Читати українською
Манчестер Сити разбил Ноттингем Форест в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
12’ Эрлинг Холанд
23’ Эрлинг Холанд
38’ Эрлинг Холанд
50’ Жоау Канселу
65’ Хулиан Альварес
87’ Хулиан Альварес
12’ Эрлинг Холанд
23’ Эрлинг Холанд
38’ Эрлинг Холанд
50’ Жоау Канселу
65’ Хулиан Альварес
87’ Хулиан Альварес
Первый тайм превратился в бенефис Эрлинга Холанда. Новичок Ман Сити оформил второй хет-трик подряд и исторический рекорд АПЛ – еще никому не удавалось забить 9 голов в своих 5 стартовых матчах.
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После перерыва "горожане" отгрузили бедному Ноттингему еще 3 гола. Канселу пушкой попал в девятку, а молодой Хулиан Альварес напомнил, что Сити располагает не одним качественным бомбардиром.
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