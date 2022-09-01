Первый тайм превратился в бенефис Эрлинга Холанда. Новичок Ман Сити оформил второй хет-трик подряд и исторический рекорд АПЛ – еще никому не удавалось забить 9 голов в своих 5 стартовых матчах.

Ман Сити уничтожил Ноттингем благодаря второму подряд хет-трику Холанда, Арсенал обыграл Астон Виллу и возглавил таблицу

После перерыва "горожане" отгрузили бедному Ноттингему еще 3 гола. Канселу пушкой попал в девятку, а молодой Хулиан Альварес напомнил, что Сити располагает не одним качественным бомбардиром.