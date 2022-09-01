Хет-трик Холанда на рекорд у відеоогляді матчу Ман Сіті – Ноттінгем Форест – 6:0
06:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті розтрощив Ноттінгем Форест у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
12’ Ерлінг Холанд
23’ Ерлінг Холанд
38’ Ерлінг Холанд
50’ Жоау Канселу
65’ Хуліан Альварес
87’ Хуліан Альварес
12’ Ерлінг Холанд
23’ Ерлінг Холанд
38’ Ерлінг Холанд
50’ Жоау Канселу
65’ Хуліан Альварес
87’ Хуліан Альварес
Перший тайм перетворився на бенефіс Ерлінга Холанда. Новачок Ман Сіті оформив другий хет-трик поспіль та історичний рекорд АПЛ – ще нікому не вдавалося забити 9 голів у своїх стартових 5 матчах.
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По перерві "містяни" відвантажили бідному Ноттінгему ще 3 голи. Канселу гарматою влучив у дев'ятку, а молодий Хуліан Альварес нагадав, що Сіті має у своєму розпорядженні не одного якісного бомбардира.
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