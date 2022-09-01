Перший тайм перетворився на бенефіс Ерлінга Холанда. Новачок Ман Сіті оформив другий хет-трик поспіль та історичний рекорд АПЛ – ще нікому не вдавалося забити 9 голів у своїх стартових 5 матчах.

Ман Сіті знищив Ноттінгем завдяки другому поспіль хет-трику Холанда, Арсенал переграв Астон Віллу й очолив таблицю

По перерві "містяни" відвантажили бідному Ноттінгему ще 3 голи. Канселу гарматою влучив у дев'ятку, а молодий Хуліан Альварес нагадав, що Сіті має у своєму розпорядженні не одного якісного бомбардира.