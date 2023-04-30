Реал после поражения от Жироны в прошлом туре должен был реабилитироваться перед фанатами. Никакой проблемы у подопечных Карло Анчелотти с этим не возникло. На пятой минуте Бензема открыл счет, а затем еще дважды поразил ворота Альмерии. Гости тоже сумели огрызнуться и в конце первого тайма ответили голом в ворота Куртуа. После перерыва обе команды забили по одному мячу.

Реал победил Альмерию – третий хет-трик через месяц позволил Бензему стать четвертым бомбардиром в истории Ла Лиги

Победа никак не отразилась на турнирном положении Реала. "Сливочные" продолжают отставать от Барселоны на 11 очков. Альмерия находится на 15 строчке, имея в своем активе 33 балла.