Реал після поразки від Жирони в минулому турі, мав реабілітуватися перед фанатами. Жодної проблеми у підопічних Карло Анчелотті з цим не виникло. На п'ятій хвилині Бензема відкрив рахунок, а потім ще двічі вразив ворота Альмерії. Гості теж зуміли огризнутися і наприкінці першого тайму відповіли голом у ворота Куртуа. Після перерви обидві команди забили по одному м'ячу.

Реал переміг Альмерію – третій хет-трик за місяць дозволив Бензема стати четвертим бомбардиром в історії Ла Ліги

Перемога ніяк не вплинула на турнірне становище Реала. "Вершкові" продовжують відставати від Барселони на 11 очок. Альмерія перебуває на 15 сходинці, маючи у своєму активі 33 бали.