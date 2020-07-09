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Хендерсон может пропустить концовку сезона – Клопп обеспокоен

14:07 - Читати українською
Хендерсон может пропустить концовку сезона – Клопп обеспокоен
Хендерсон и Клопп у слезах

Наставник Ливерпуля прокомментировал повреждения своего капитана. Джордан Хендерсон может не сыграть в следующих матчах.

Хендерсон забил Брайтону красивый гол в 34 туре АПЛ, однако доиграть поединок не сумел из-за травмы. Джордан столкнулся с Биссума и досрочно покинул поле.

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"Я не знаю, какой характер травмы, но выглядит так, что у него проблемы с коленом. Посмотрим. Нужно сделать рентген, однако уже сейчас понятно – не все в порядке. И этого достаточно, чтобы беспокоиться", – цитирует Юргена Клоппа Sky Sports.

Ливерпуль переиграл Брайтон, а для Хендерсона этот матч стал 40 в текущем сезоне. Капитан мерсисайдцев продемонстрировал солидный прогресс в своей игре. Впереди у Ливерпуля поединки против Бернли, Арсенала, Челси и Ньюкасла.

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Джордан Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Юрген Клопп
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